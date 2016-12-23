Минздрав сможет запрашивать сведения для оценки взаимозаменяемости лекарств
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«Законопроект устанавливает процедуру и сроки направления запросов о представлении данных на определение взаимозаменяемости лекарства. Поправки наделяют уполномоченный орган правом приостанавливать применение препарата в случае непредставления держателем регистрационного удостоверения сведений после первого запроса и отменять государственную регистрацию препарата при повторном непредставлении запрашиваемых документов», - говорится в материале антимонопольного ведомства.
Помимо прочего, согласно законопроекту, Минздрав будет вести реестр взаимозаменяемых лекарственных препаратов, что позволит обеспечить реализацию решения Совета ЕЭК по правам государств – членов ЕАЭС определять взаимозаменяемость лекарств в соответствии с национальным законодательством.
«Законопроект позволит экспертному учреждению завершить до конца 2017 года работу по определению всех лекарственных препаратов, зарегистрированных в России и пресечь недобросовестное поведение участников рынка, пользующихся пробелами в праве. Законопроект также позволит начать работу по определению взаимозаменяемости лекарств в рамках общего рынка Евразийского экономического союза», - отметила заместитель начальника Управления контроля социальной сферы и торговли ФАС России Юлия Ермакова.
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