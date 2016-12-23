Мужская дружба ведет к лишним килограммам

Женщины все-таки более организованы и стараются соответствовать социальным нормам в отличие от мужчин. Может не во всем, но что касается здоровья и фигуры, тут у нас сознательности больше, чем у представителей противоположного пола.Исследования, проводимые Гарвардом и UCSD в течение тридцати лет, четко показали, что у мужчин, имеющих полных, тучных друзей или братьев, шансы набрать избыточный вес увеличиваются на 40?57%! Причем, друзья-соратники нешуточных размеров могут находиться за сотни километров, но видимо, расстояние не имеет никакого значения, если ментальная связь крепка, а дружба – «не разлей водой».Как отмечают исследователи, мужчины среднего возраста (к счастью, к юношам это не имеет отношения) легче сдаются обстоятельствам и вместо активных совместных действий, направленных на укрепление здоровья, предпочитают не менее активно предаваться совместному употреблению алкогольных напитков и калорийных закусок, например, наблюдая за спортивной игрой. Женщины же, наоборот, с большим энтузиазмом обсуждают диеты и физические упражнения, поддерживая друг друга не только разговорами, но и делом.