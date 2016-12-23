Дефицит соли в организме: 5 негативных последствий

Многим людям известна опасность рациона с большим количеством соли, который вызывает скачок артериального давления, болезни сердца и почек. А немецкие эксперты в области здорового питания рассказали о 5 опасностях диеты с низким содержанием соли.Нарушение нервных функций. Наша нервная система нуждается в соли для того, чтобы нормально функционировать. Рацион с низким содержанием соли отрицательно влияет на работу нервов. У человека могут наблюдаться судорожные припадки, дезориентация и даже кома из-за дефицита соли.Снижение контроля над мышцами. Потеря контроля над движениями мышц - еще один побочный эффект низкого содержания соли в организме. Это сопровождается отеками, болезненными спазмами и даже мышечной слабостью.Гипонатриемия. Натрий или соль критически важны для сохранения электролитного баланса. Уменьшение приема соли может привести к расстройству под названием гипонатриемия, которое вызывает тошноту, усталость, потерю аппетита, рвоту и даже судорожные приступы.Болезни сердца. Это может показаться удивительным, ведь известно, что именно избыток соли вызывает болезни сердца. Однако дефицит соли способствует увеличению показателей «плохого» холестерина почти на 4,6%. Триглицериды или отложения жира в крови увеличивают риск сердечно-сосудистых заболеваний.Отек мозга. Отек мозга является самым опасным побочным эффектом низкого уровня соли в организме. Этот отек может быть также следствием разорванных кровеносных сосудов, вызывающих кровоизлияния в мозг. Данное состояние требует немедленной госпитализации, оно смертельно опасно.