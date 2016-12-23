Эксперты рассказали, как избавиться от смертельных болезней

Уменьшение уровня холестерина снижает риск смертельных заболеваний, установили ведущие специалисты Соединенных Штатов Америки.В ходе исследований ученые рассматривали вред холестерина на организм. Со снижением его уровня, уменьшаются риски заболеванием определенным типом болезней, заметили ученые.Эксперты рекомендуют серьезно отнестись к вопросу снижения холестерина и следить за своим уровнем еще с детства. Ведь как изначально заметили ученые, что самый низкий уровень холестерина у ребенка при рождении и со временем он растет.Сегодня средней нормой содержания в крови этого холестерина считаетсят 100 мг/дл. Более низкий уровень достигается только при помощи медикаментозных средств или же хирургического вмешательства. На сегодняшний день минимальным показателем, достигнутым человеком является 50 мг/дл, что является нормой для новорожденного.Снижение уровня холестерина в крови уменьшает риск возникновения тромбов, которые в дальнейшем приведут к инфаркту и другим смертельным сердечным заболеваниям или же к инсульту, отмечают ученые. Стоит отметить, что ощутимый результат улучшения кровеносной системы замечается лишь при избавлении от 39 мг вещества.