Эксперты рассказали, как избавиться от смертельных болезней
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В ходе исследований ученые рассматривали вред холестерина на организм. Со снижением его уровня, уменьшаются риски заболеванием определенным типом болезней, заметили ученые.
Эксперты рекомендуют серьезно отнестись к вопросу снижения холестерина и следить за своим уровнем еще с детства. Ведь как изначально заметили ученые, что самый низкий уровень холестерина у ребенка при рождении и со временем он растет.
Сегодня средней нормой содержания в крови этого холестерина считаетсят 100 мг/дл. Более низкий уровень достигается только при помощи медикаментозных средств или же хирургического вмешательства. На сегодняшний день минимальным показателем, достигнутым человеком является 50 мг/дл, что является нормой для новорожденного.
Снижение уровня холестерина в крови уменьшает риск возникновения тромбов, которые в дальнейшем приведут к инфаркту и другим смертельным сердечным заболеваниям или же к инсульту, отмечают ученые. Стоит отметить, что ощутимый результат улучшения кровеносной системы замечается лишь при избавлении от 39 мг вещества.
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