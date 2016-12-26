Гигиена ушей: правильно и без последствий

Ритуал чистки ушей для большинства стал ежедневным. Еще бы, сам только вид серы в ушах отталкивает и автоматически относит человека к нечистоплотным. Но правильно ли все выполняют эту процедуру и чем чреват неправильных уход? Давайте разберемся.Зачем в ушах сера?Наружное ухо состоит из ушной раковины и наружного слухового прохода, на котором имеются сальные и серные железы, вырабатывающие особый секрет – серу. В ее состав входят белки (в частности – иммуноглобулины), жиры, ферменты, кератин, гиалуроновая кислота и еще ряд важных органических веществ, за счет чего сера обладает увлажняющими, антибактериальными и противогрибковыми свойствами, защищая слуховой проход от негативных воздействий внешней среды.Замкнутый кругЕсли из уха удалить серу, слуховой проход лишается естественной защиты. Железы начинают вырабатывать вещество в экстренном режиме и так, чтобы максимально быстро заполнить «пробел». Регулярная стимуляция этих желез вынуждает их работать интенсивно постоянно, из-за чего серы в ушах становится все больше.Опасность ватных палочекИспользование ватных палочек при удалении серного секрета может привести к травмированию барабанной перепонки или отиту – достаточно одного глубокого и неосторожного движения. Более того, после чистки ватными палочками часть серы все равно остается в слуховом проходе, только проталкивается ближе к барабанной перепонке и уплотняется, что приводит к ее скоплениям и образованию серной пробки. Со временем, когда пробка увеличивается, ухудшается слух, появляется боль и воспаление.Как правильно чистить уши?Наш организм устроен настолько тонко, что даже процессы самоочистки в нем заложены «по умолчанию». Так и с серой – она и попавшие на нее инородные тела (бактерии, пыль) выталкиваются из ушного канала наружу в процессе работы нижней челюсти – когда мы жуем, разговариваем или смеемся. Поэтому дополнительно мучить уши палочками нет никакой необходимости. Достаточно трижды в неделю мыль ушную раковину и область вокруг нее водой с мылом, как при принятии душа или умывании.Препараты для очищения ушей: польза или вред?В аптеках можно встретить специальные препараты для гигиены ушей – капли или спреи для размягчения серы. Для регулярной гигиены они совершенно не нужны, а вот для удаления ушной пробки далеко не всегда эффективны и могут только усугубить проблему. Подобные растворы растворяют лишь поверхность спрессовавшейся серы, а остаток проталкивает еще дальше и способствует еще большему затвердеванию.Чешутся уши – закапайте масломЗуд и появление чешуек в ухе вовсе не признак избытка серы, а наоборот – ее недостатке. В таком случае ухо недополучает увлажнения, от чего кожа шелушится и чешется. Снять неприятные ощущения поможет оливковое или сливочное масло – нанесите несколько капель на ушную раковину с помощью пипетки или пальца, а спустя несколько часов смойте водой и мылом.