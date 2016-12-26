9 способов, чтобы согреть ноги зимой

Замерзшие ноги и руки в холодную погоду сводят на нет все радости зимы. Какие прогулки по снежному парку? Какие катания с горки на «ватрушках»?.. Через 5 минут на улице начинается покалывание и онемение пальцев, а еще чуть позже ноги и руки коченеют.Немецкие врачи сформулировали несколько простых советов, которые помогут улучшить кровообращение в ногах:Массаж ног — и приятная, и полезная процедура. Улучшает кровообращение, а также гибкость суставов. Можно и самому разминать — начиная со ступни, затем каждый палец. Хороший эффект дает и массаж ладоней и пальцев рук.Носите теплые, но не тесные носки. Слишком тугие резинки сдавливают кровеносные сосуды, что приводит к застою крови.По этой же причине нужно тщательно подходить к выборы обуви — она должны быть мягкой и свободной. Если сапоги приходится разнашивать, то вам она не подходит.Ни в коем случае нельзя допускать потения ног. Влага охлаждает ноги еще больше, поэтому если такое произошло, сразу смените носки.Хорошо тренируют сосуды ванночки для ног. Сидя, например, перед телевизором, опустите ноги в воду (примерно 33 градуса), затем добавляйте горячую до 40 градусов.Быстро согреться в постели поможет бутылка с горячей водой. Подложил под ноги — и сразу чувствуешь, как тепло разливается по телу.Не поленитесь и иногда делайте гимнастику для пальцев ног — просто попробуйте захватывать и поднимать небольшие предметы с пола. Помимо всего это еще и профилактика плоскостопия.Выбирайте кремы с согревающим эффектом, которые улучшают циркуляцию крови. Обычно в их состав входит перец, мята, камфора и тому подобные ингредиенты.Добавляйте больше специй в свое меню: перец, имбирь, чеснок и другие приправы разгоняют кровь и согревают тело изнутри.А вот чего следует избегать — так это алкоголя. Это только сначала кажется, что алкоголь согревает, затем следует обратный эффект. Кроме того, алкоголь обезвоживает организм, а вам, наоборот, нужен хороший водный баланс — это помогает кровообращению. Густая кровь приводит к застою.Если холодные руки и ноги — обычное явление для вас, — врачи категорически рекомендуют бросить курить. Никотин сужает кровеносные сосуды, усугубляя проблему. Рекомендуется также не слишком злоупотреблять продуктами животного происхождения. Холестерин плохо влияет на сосуды, ограничивает кровоток. А вот овощи и фрукты, наоборот, улучшают его. Особенно это относиться к овощам зеленого цвета — витамин В играет важную роль в процессе регулирования тепла и холода в нашем организме.Все эти соображения и рекомендации можно отнести и к проблеме часто мерзнущих рук. В наших кистях пересекаются большое количество кровеносных сосудов, которые при понижении температуры начинают ссужаться. Кроме того, кожа на руках очень тонкая и не имеет почти никакого защитного слоя жира, вот и стынут в первую очередь. Точнее, первым сигнализирует о переохлаждении нос, а затем уже руки и ноги. Кстати, если вы пребываете в стрессовом состоянии, то мерзнуть будете больше — такова реакция организма на перегрузки.Случается, руки мерзнут даже в помещении — например, в офисе, за компьютером. Если температура в помещении выше 21 градуса, значит, это организм реагирует или на неудобную позу, или же сигнализирует о каком-то заболевании. Обратите внимание: если вы сидя за компьютером, сильно напрягаете руку, держите ее слишком высоко, то от застоя крови она начинает мерзнуть.Измените позу, время от времени разминайте руки. Можно обзавестись клавиатурой и мышкой с подогревом — в продаже есть и такой гаджет. Если же все упомянутые меры не помогли, то стоит показаться специалисту — возможно, это симптом заболевания, которым надо заняться.