Ожирение - это не только проблемы с фигурой, но и отклонения в ДНК

Известно, насколько опасен лишний вес для здоровья человека.Недавнее масштабное исследование показало: набор веса отражается на ДНК человека, в частности, приводя к изменениям в экспрессии воспалительных генов. Был проведен анализ крови более 10000 человек из Европы. У многих из них изначально был повышен риск метаболических расстройств и ожирения.Выяснилось: высокий Индекс массы тела приводил к эпигенетическим изменениям почти в 200 локусах генома (точках расположения генов), что однозначно сказывалось на экспрессии генов. К примеру, отмечались изменения в экспрессии генов, отвечающих за липидный обмен и транспорт субстрата, а также генов, связанных с воспалением.Принимая во внимание, что в мире проживают полмиллиарда людей с лишним весом, масштаб трагедии действительно глобальный. Но есть хорошая новость: проведенное исследование позволило выделить сигнальные пути, на которые влияет ожирение, и маркеры, предсказывающие развитие диабета 2-го типа.