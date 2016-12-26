Психологи выяснили: мужчины с татуировками могут чаще изменять

2500 гетеросексуальных людей заставили оценить фотографии мужчин без рубашек (у некоторых изображенных на теле виднелись татуировки). Женщинам мужчины с татуировками казались более мужественными. А мужественность связывалась с высоким уровнем тестостерона, сопряженного с изменами и агрессией.В целом татуировки делали мужчин более привлекательными. Хотя это не работало в отношении некоторых женщин. Вообще татуированные мужчины, как правило, могут похвастаться более крепким здоровьем, мужественностью, проявлениями доминантности и агрессивности. Все сводится к тестостерону, отвечающему за сексуальное влечение и мышечный рост.Этот же гормон толкает мужчин к изменам, в том числе, давая им уверенность в своих силах. Поэтому, несмотря на внешнюю притягательность, мужчины с татуировками, по мнению женщин, плохо подходят на роль потенциального партнера или родителя. Сотрудники Университета Нью-Мексико, кстати, ранее установили: мужчины, состоявшие в отношениях, имели сниженный уровень тестостерона. А у гулящих мужчин тестостерон был повышен.