Психологи выяснили: мужчины с татуировками могут чаще изменять
http://www.meddaily.ru - Добавил cleverduck в категорию Разное
В целом татуировки делали мужчин более привлекательными. Хотя это не работало в отношении некоторых женщин. Вообще татуированные мужчины, как правило, могут похвастаться более крепким здоровьем, мужественностью, проявлениями доминантности и агрессивности. Все сводится к тестостерону, отвечающему за сексуальное влечение и мышечный рост.
Этот же гормон толкает мужчин к изменам, в том числе, давая им уверенность в своих силах. Поэтому, несмотря на внешнюю притягательность, мужчины с татуировками, по мнению женщин, плохо подходят на роль потенциального партнера или родителя. Сотрудники Университета Нью-Мексико, кстати, ранее установили: мужчины, состоявшие в отношениях, имели сниженный уровень тестостерона. А у гулящих мужчин тестостерон был повышен.
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