Ученые обнаружили в хромосомах новое вещество

Внутри каждого ядра клетки живого организма есть связка нитевидных структур, называемых хромосомами – они содержат ДНК, кодирующую все признаки организма…Как выяснили недавно молекулярные биологи, только чуть более половины каждой хромосомы наполнены ДНК. Остальной «контент» (от 30 до 47 %) составляет структура их оболочки – вещество неустановленной природы.Сделать столь поразительное открытие ученым помог предельно точный метод визуализации под названием 3D-CLEM, сочетающий методики световой и электронной микроскопии с возможностью компьютерного моделирования для создания подробных 3D-изображений.Так исследователи получили 3D-изображения всех 46 хромосом человека и выяснили их наполнение. Авторы работы пока не уверены, какие функции выполняет хромосомная оболочка, но они предположили, что одна из них – поддержание формы частей хромосом, разделенных во время процесса клеточного деления. Это помогает защитить ДНК от возникновения ошибок, которые вызывают врожденные дефекты и другие генетические проблемы. В любом случае, это открытие заставляет ученых изменить свое представление о структуре хромосом, равно как и о процессе клеточного деления.