62-я онкологическая больница: назначен новый руководитель

Стало известно, кто станет преемником Анатолия Махсона на посту главного врача Московской городской онкологической больницы (МГОБ) №62. Как сообщили «МедНовостям» по телефону в секретариате больницы, новым главным врачом станет Дмитрий Каннер, заведующий пятым хирургическим отделением абдоминальной онкологии.Дмитрий Каннер имеет степень кандидата медицинских наук, высшую квалификационную категорию, он написал более 50 статей и докладов по онкологии и хирургии.Анатолий Махсон проработал в больнице 45 лет, 27 из них — в должности руководителя. После того, как было принято решение о преобразовании учреждения из автономного в бюджетное, он, что стоимость лечения в больнице увеличится. Махсон привел примеры огромной разницы в стоимости лекарств, которые закупала его больница на свои средства, и тех же препаратов, закупаемых департаментом здравоохранения централизовано. После этого департамент принял решение не продлевать контракт главврача. Документ о расторжении датирован 2 декабря, однако в больницу он поступил только 23 числа.Ранее издание Vademecum сообщило, что руководить учреждением теперь будет Павел Кононец, ранее занимавший пост заместителя главного врача по хирургии.