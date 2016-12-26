62-я онкологическая больница: назначен новый руководитель
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Дмитрий Каннер имеет степень кандидата медицинских наук, высшую квалификационную категорию, он написал более 50 статей и докладов по онкологии и хирургии.
Анатолий Махсон проработал в больнице 45 лет, 27 из них — в должности руководителя. После того, как было принято решение о преобразовании учреждения из автономного в бюджетное, он, что стоимость лечения в больнице увеличится. Махсон привел примеры огромной разницы в стоимости лекарств, которые закупала его больница на свои средства, и тех же препаратов, закупаемых департаментом здравоохранения централизовано. После этого департамент принял решение не продлевать контракт главврача. Документ о расторжении датирован 2 декабря, однако в больницу он поступил только 23 числа.
Ранее издание Vademecum сообщило, что руководить учреждением теперь будет Павел Кононец, ранее занимавший пост заместителя главного врача по хирургии.
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