Группа ученых из Германии, Швейцарии и Австралии доказала, что забота о других продлевает жизнь пожилых людей. Если люди старшего возраста периодически присматривают за внуками или просто помогают детям, если они, будучи бездетными, морально поддерживают своих знакомых — ожидаемая продолжительность их жизни увеличивается на несколько лет. Исследователи отметили, что просоциальное поведение изначально поощрялось в человеческих семьях.Для работы ученые использовали данные Berlin Aging Study, опроса, проводившегося с 1990 по 2009 год. В нем участвовало более 500 человек в возрасте от 70 до 103 лет. Специалисты не стали сравнивать продолжительность жизни тех, кто не занимался внуками, с теми, кто занимался ими вместо родителей, вместо этого они сконцентрировались на той категории людей, которая занималась внуками или другой помощью периодически, время от времени, в удовольствие и без стресса. Выяснилось, что спустя 10 лет после первого опроса около половины таких людей были все еще живы, тогда как в другой группе половина умерла уже в течение 5 лет. Среди тех, у кого не было детей, но кто поддерживал своих друзей и знакомых морально, средняя продолжительность жизни также была выше — примерно на 3 года (7 лет против 4 лет у тех, кто ни о ком не заботился).Впрочем, Ральф Хертвиг (Ralph Hertwig) из Института Макса Планка (Max Planck Institute) подчеркнул, что не следует считать заботу о внуках панацеей, обязательно ведущей к долгой счастливой жизни. Полезно, по его словам, заниматься внуками время от времени, не допуская слишком интенсивного вовлечения, которое может спровоцировать стресс, в свою очередь, негативно влияющий на здоровье.