Малоподвижный образ жизни снижает качество спермы

Сперматозоиды мужчин, ведущих малоактивный образ жизни, менее подвижны, чем у представителей сильного пола, посещающих спортзал. К таким выводам пришли американские исследователи из Гарвардской школы общественного здравоохраненияУченые провели эксперимент при участии 200 студентов с разным уровнем физической активности. Оказалось, что самое низкое качество спермы было у молодых мужчин, которые проводят перед телевизором или компьютером по 20 часов в неделю. У тех, кто занимался в спортзале не менее 15 часов в неделю, качество спермы было на 73% выше, по сравнению с теми, кто был наименее физически активными.Однако специалисты напомнили, что некоторые виды спорта могут повредить сперму. Это касается езды на велосипеде, бега на длинные дистанции, так как спортсмены носят тесную одежду.