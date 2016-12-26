Малоподвижный образ жизни снижает качество спермы
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Ученые провели эксперимент при участии 200 студентов с разным уровнем физической активности. Оказалось, что самое низкое качество спермы было у молодых мужчин, которые проводят перед телевизором или компьютером по 20 часов в неделю. У тех, кто занимался в спортзале не менее 15 часов в неделю, качество спермы было на 73% выше, по сравнению с теми, кто был наименее физически активными.
Однако специалисты напомнили, что некоторые виды спорта могут повредить сперму. Это касается езды на велосипеде, бега на длинные дистанции, так как спортсмены носят тесную одежду.
Listis
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24СМИ
LentaInform
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