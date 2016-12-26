Оранжевые овощи и фрукты снижают риск диабета
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Ученые из Стэнфордского университета изучили влияние различных природных веществ на работу генов, которые стоят за повышенным риском развития диабета 2 типа. Оказалось, что бета-каротин способен уменьшить этот риск, а одна из форм витамина Е (гамма-токоферол) связана с повышением риска.
Эксперты считают, что результаты исследования в очередной раз доказывают влияние рациона питания на развитие сахарного диабета 2 типа
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