Оранжевые овощи и фрукты снижают риск диабета

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Американские исследователи установили, что бета-каротин (пигмент, придающий желто-оранжевый цвет овощам и фруктам) может стать основой препарата для профилактики наследственной формы диабета 2 типа.

Ученые из Стэнфордского университета изучили влияние различных природных веществ на работу генов, которые стоят за повышенным риском развития диабета 2 типа. Оказалось, что бета-каротин способен уменьшить этот риск, а одна из форм витамина Е (гамма-токоферол) связана с повышением риска.

Эксперты считают, что результаты исследования в очередной раз доказывают влияние рациона питания на развитие сахарного диабета 2 типа
LentaInform
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