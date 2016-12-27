Морковный сок может быть вреден для некоторых людей
http://www.neboley.com.ua - Добавил bonya в категорию Разное
Ученые установили, что здоровым людям можно пить морковный сок не более 2-3 раз в неделю. По мнению специалистов, слишком частое употребление сока создает дополнительную нагрузку на поджелудочную железу. Кроме того, интенсивный прием сока может изменить цвет лица и придать ему желтоватый оттенок за счет содержания бета-каротина.
В свою очередь, людям, страдающим панкреатитом и другими заболеваниями поджелудочной и кишечника, не рекомендуется употреблять морковный сок вовсе. Также с ним стоит быть осторожным пациентам с сахарным диабетом (можно пить не более 1 стакана в неделю), предупреждают исследователи.
LentaInform
СМИ2
24СМИ
Listis
Добавить комментарий