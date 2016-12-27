Окситоцин может лечь в основу обезболивающих препаратов

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Окситоцин, который также называют «гормоном любви», может стать средством для лечения хронических болей

Специалисты изучили механизм, позволяющий женскому организму защищаться от хронических болей после родов. Ученые выяснили, что повышенный уровень окситоцина в головном и спинном мозге, наблюдающийся у женщин после рождения ребенка, используется организмом для профилактики развития хронических болей.

Эксперты пришли к выводу, что окситоцин может стать основой для новых методов лечения любых хронических болей, связанных с различными травмами и хирургическими операциями.
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