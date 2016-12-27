Окситоцин может лечь в основу обезболивающих препаратов

Окситоцин, который также называют «гормоном любви», может стать средством для лечения хронических болейСпециалисты изучили механизм, позволяющий женскому организму защищаться от хронических болей после родов. Ученые выяснили, что повышенный уровень окситоцина в головном и спинном мозге, наблюдающийся у женщин после рождения ребенка, используется организмом для профилактики развития хронических болей.Эксперты пришли к выводу, что окситоцин может стать основой для новых методов лечения любых хронических болей, связанных с различными травмами и хирургическими операциями.