Какое растительное масло полезнее: миндальное, кедровое или подсолнечное?..

Мы привыкли использовать на кухне два вида масла - подсолнечное и оливковое. Хотя существует немало других растительных масел, которые подходят для приготовления блюд и крайне полезны для здоровья.В растительных маслах содержится масса витаминов, микроэлементов, кислот и аминокислот, жизненно необходимых нашему организму.Как производят разные виды масел, какими свойствами они обладают и как найти масло, полезное именно вам?..МАСЛО ГРЕЦКИХ ОРЕХОВОбладает характерным ореховым вкусом и наверняка произведет впечатление на тех, кто хочет добавить новые оттенки в привычные блюда. Для производства этого вида масла орехи сначала хранят в специальных условиях, а потом используют технологию холодного отжима. Такое масло содержит рекордно высокое количество витамина Е, минералов и микроэлементов, которые активизируют деятельность мозга, очищают организм от ядов, в том числе канцерогенов и радионуклеидов, ускоряют заживление ран и ожогов.В кулинарии масло грецких орехов используют для заправки овощных салатов, приготовления соусов к горячим закускам и натирания сырого мяса перед маринованием. Единственный минус – оно достаточно быстро портится и становится прогорклым. .МИНДАЛЬНОЕ МАСЛОПо праву считается одним из самых изысканных масел, что не может не отражаться на его стоимости.Масло обладает явно выраженным ароматом поджаренного миндаля и отличается высокой жирностью – около 40?50%. Благодаря своему запаху и поистине волшебным увлажняющим свойствам миндальное масло активно используется в косметологии, парфюмерии и фармацевтической промышленности. Миндальное масло богато линолевой, олеиновой и стеариновой кислотами, а также содержит более 20 макро- и микроэлементов, полезных для кожи, волос и желудочно-кишечного тракта. Масло оказывает противовоспалительное действие и может применяться для лечения ожогов и смягчения огрубевшей кожи.В кулинарии миндальное масло используется при обжаривании и заправке рыбы, например, форели. Однако при высоких температурах аромат притупляется, поэтому предпочтительнее использовать его для салатов, уже готовых овощных блюд и пасты, а также риса и птицы. Если нет времени на готовку сложных изысканных блюд, достаточно спрыснуть миндальным маслом обжаренный хлеб – и вот уже готова необычная закуска.МАСЛО КЕДРОВЫХ ОРЕХОВВ 19-м веке масло кедровых орехов экспортировали в Европу как деликатесный продукт, а на родине без него не обходилась ни одна ярмарка. Масло ценится не только за ярко выраженный аромат и неповторимый вкус, но и за множество полезных свойств. Недаром целители называли его лекарством от ста болезней.В его состав входят углеводы, белки, фосфатиды, жирные кислоты, витамины A, B1, B2, B3, D и эфирные масла. Витамина F в кедровом масле в три раза больше чем в рыбьем жире, а витамина E – в пять раз больше, чем в оливковом. Масло кедровых орехов помогает при варикозном расширении вен, гипертонии, болезнях желудка, защищает от атеросклероза и ранних инфарктов, используется при лечении ожогов и нарывов, а также в целом способствует повышению настроения и жизненного тонуса.В кулинарии масло кедровых орехов используется для заправки салатов, при подаче грибов, отварного картофеля, рыбы и блинов. Добавление масла при консервировании увеличивает срок хранения продуктов и придает пикантный вкус. По калорийности оно сопоставимо с жирами животного происхождения, поэтому используется как полноценный продукт в вегетарианской кухне.Кедровое масло получают методом отжима, причем для его производства подходят только свежие орехи – от сбора до обработки должно пройти не более трех месяцев. Готовое масло может храниться в плотной упаковке в темном помещении до года.ПОДСОЛНЕЧНОЕ МАСЛО ХОЛОДНОГО ОТЖИМАПодсолнечное масло так подходит для российской кухни, прекрасно сочетается с традиционными салатами и закусками. Мы привыкли каждый день использовать рафинированное дезодорированное подсолнечное масло, хотя оно практически безвкусно и не несет никакой пользы. Для употребления в пищу все же стоит использовать подсолнечное масло холодного отжима - пока оно редкость на полках магазинов, а зря.Существует три способа производства масла. Их всего три: холодный отжим – прессование семечки с минимальным нагревом пресса (максимум до 60С), горячий отжим – прессование при 120 градусах и экстракция – получение масла с использованием растворителя, например, бензина или гексана, которые потом устраняют. При этом во втором случае теряются почти все полезные свойства, а в третьем в масле могут остаться какие-то частицы добавленных ненатуральных веществ. Чтобы улучшить качество масла этих сортов, его рафинируют – термически обрабатывают, в несколько этапов очищают химическим путем и затем искусственно обогащают витаминами. Также масло могут дезодорировать – полностью устранять его запах и вкус, чтобы оно не перебивало вкус и аромат блюда.Полное сохранение витаминов, включая полезную для всех систем организма олеиновую кислоту, обеспечивает только метод холодного отжима, он самый щадящий и натуральный из всех. Подсолнечное масло, полученное таким способом, остается богато витамином А, микроэлементами и линолевой кислотой, улучшающей зрение и координацию движений, а по содержанию витамина Е, который предотвращает старение, оно в четыре раза превосходит оливковое.Наиболее качественное масло производится из высокоолеинового подсолнечника.Экспериментируйте с разными видами масел, создавайте с их помощью новые кулинарные шедевры и запасайтесь витаминами, главное правило – внимательно читайте этикетку перед покупкой и выбирайте только качественные продукты, отдавая предпочтение маслам холодного отжима!