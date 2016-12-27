Российские ученые совершили прорыв в лечении рака

Сотрудники Института цитологии и генетики (ИЦИГ) и Института ядерной физики имени Г. Будкера СО РАН сейчас проводят исследования по разработке метода микропучковой рентгеновской терапии раковых опухолей. Обычно опухоль уничтожают рентгеновским излучением, которое при этом повреждает и здоровые ткани. Итог - тяжелые побочные эффекты.Новосибирские онкологи усовершенствовали метод, разбив поток рентгеновского излучения на несколько десятков тонких струй (получилось подобие душа). В результате эффективность лечения повышается, а риск повреждений здоровых тканей сокращается.Комментирует член-корреспондент РАН Николай Винокуров: "Мы использовали сеточку (маску) с диаметром отверстий 0,1 миллиметра. В этом случае достигается оптимальный терапевтический эффект при заданной дозе облучения. В экспериментах по облучению клеточных культур глиомы человека было показано, что клетки опухоли погибают, в то время как здоровые ткани получают незначительные повреждения и впоследствии регенерируются, восстанавливаются".Уникальность подхода и в использовании наночастиц оксида марганца. Они избирательно накапливаться в клетках опухоли, и раковые клетки погибают быстрее. В данный момент проходят эксперименты с животными. Если они пройдут успешно, ученые готовы приступить к клиническим испытаниям.