Вирус геморрагической лихорадки свирепствовал в Европе более тысячи лет назад

Археология помогает вирусологам: исследователи из Германии идентифицировали молекулярные следы инфицированных человеческих органов внутри сосудов из эпохи железного века.Разбитые горшки и другие артефакты могут немало рассказать об исчезнувших цивилизациях и многому нас научить. В том числе и в плане медицины: результаты команды немецких ученых открывают новый портал в мир мертвых – не только людей, но и возбудителей опасных инфекций.Поселение в Хойнебург в – один из самых древних городов, когда-либо построенных среди Альп. На пике своего развития в течение 6-ого столетия нашей эры Хойнебург был домом для более чем 5000 человек. Его жители оставили нам остатки каменных и глинобитных зданий, а также несколько курганов. Расположенные в одном из этих курганов шесть керамических сосудов стали предметом исследований группы из трех археологов и одного биохимика. К тому времени, как их обнаружили, сосуды были разбиты, а их содержимое было разложено до неузнаваемости, по крайней мере, невооруженным глазом. Но ученые нашли способ воссоздать то, что когда-то в них находилось. Исследователи собрали все оставшиеся на стенках протеины и работали в поисках совпадений с большой базой данных белков.Их открытие было удивительным, если не сказать больше: некоторые из белков были из человеческой крови, другие – из ткани человеческих органов, а третьи… принадлежали вирусу конго-крымской геморрагической лихорадки (ККГЛ). Эта инфекция, которую переносят клещи, начинается с внезапной лихорадки и головной боли, прогрессирует до рвоты и кровотечения из носа и может закончиться неконтролируемым кровотечением и смертью. ККГЛ по-прежнему убивает людей от Западной Азии до южной части Африки.