Ученые выявили новый молекулярный механизм старения

Сплайсинг РНК – процесс вырезания определенных нуклеотидных последовательностей – ранее считался исключительно эволюционным инструментом: он помогал организмам создавать сложное разнообразие вариаций из относительно ограниченного количества генов.Новые данные, полученные американскими исследователями, показывают, что мутации, возникающие в процессе сплайсинга РНК – вполне существенный фактор процесса старения.Чтобы клетки нашего тела могли сохранить молодость, они также должны поддерживать надлежащее состояние баланса, или гомеостаз. На клеточном уровне это означает сохранение биологической информации, которая циркулирует от генов к РНК с белками. В то время как существует значительный риск развития дисфункций на двух концах этого процесса, известно, что белки и гены могут ускорить старение. Но удивительно мало известно о том, как влияет на процесс старения сплайсинг РНК, опосредующий коммуникацию между генами и белками.Чтобы изучить связь между сплайсингом и старением, ученые провели серию экспериментов на аскаридах Caenorhabditis elegans: этот червь является отличной моделью для исследований в области молекулярной биологии – он живет около трех недель, и в течение этого времени проявляет четкие признаки старения. Например, Caenorhabditis elegans теряют с возрастом мышечную массу, иммунную и репродуктивную функцию, а также у них на коже проявляются морщины. Эти черви также несут примерно такое же число генов, что и люди, причем многие из этих генов являются эволюционно общими.Клетки червей Caenorhabditis elegans прозрачны, поэтому ученые применили флуоресцентные метки для визуализации сплайсинга. Это позволило доказать, что сплайсинг может игратьважную роль в процессе старения – как у червей, а также людей.