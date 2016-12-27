Ученые предлагают лечить депрессию улыбками

Когда люди видят, что им кто-то улыбается, это провоцирует непроизвольную реакцию — уголки губ сами расползаются вверх в ответной улыбке. Ученые считают, что эмоции и их выражение влияют друг на друга, и если заставить человека улыбнуться — это автоматически поднимет его настроение, так как мозг подстроится и, например, «подкинет» какое-либо приятное воспоминание. Именно на этом специалисты из Университетского колледжа Лондона (University College London) решили построить свой новый проект — приложение PocketSmile.Разработчики приложения хотят провести с его помощью исследование — выяснить, повышают ли улыбающиеся лица настроение у пользователей. Сейчас они набирают добровольцев, которые зарегистрируются в приложении и в течение 20 дней будут информировать создателей о том, какое у них настроение, и как на него влияют улыбки. Просматривать кадры с улыбками пользователи будут на протяжении 10 дней, и еще в течение 10 дней им будут демонстрировать фотографии с пейзажами. Затем ученые проанализируют полученные данные.Если окажется, что просмотр фотографий улыбающихся людей действительно поднимает настроение — специалисты будут рекомендовать PocketSmile для людей, которым только что поставили диагноз «депрессия» или «тревожное расстройство», но еще не направили на терапию. По словам членов научной группы, заразность настроения — базовое свойство человеческих существ.