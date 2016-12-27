В России растет заболеваемость гриппом и ОРВИ

Научно-исследовательский институт гриппа, расположенный в Санкт-Петербурге, опубликовал статистику по гриппу и ОРВИ за 51 неделю 2016 года. По информации учреждения, во многих городах России заболеваемость гриппом и ОРВИ растет, причем значительно — во всех регионах и во всех категориях населения, в том числе среди детей до 2 лет. Больше всего заболевает взрослых — среди лиц старше 15 лет больных стало больше на 25,2%, тогда как среди малышей до 2 лет — только на 8,8%.Грипп и ОРВИ в середине декабря распространялись в основном в Южном федеральном округе (рост заболеваемости — 36,6%), в Крыму (28,9%), в Центральном федеральном округе (22,4%) и на Урале (19,3%). Если учитывать возрастные категории — получается, что в Крыму количество больных взрослых практически удвоилось — рост составил 83,4%. В других регионах цифры не такие большие, но тоже впечатляют — заболело на 30-45% людей больше, чем на 50-й неделе (данные по ЮФО, ЦФО, Уралу).В среднем эпидемический порог, как сообщает НИИ гриппа, превышен на 35% не менее чем в 59 городах России. Уже есть первые жертвы — в одной из больниц Петербурга умер от гриппа дальнобойщик из Москвы. Количество городов, охваченных эпидемией, растет и, по мнению специалистов, продолжит расти на следующей неделе. Эпидемический порог пока превышен только по ОРВИ, подчеркивают в НИИ гриппа.Высокая заболеваемость гриппом и ОРВИ наблюдается также в Европе, а вот в Южной Америке она пошла на спад. В Северной Америке, Азии и Океании заболеваемость невысокая.