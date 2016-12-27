Люди с татуировками часто бывают заражены гепатитом С
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Ученые из Нью-Йоркского университета проанализировали данные о 1930 пациентах, зараженных вирусом гепатита С, и 1941 здоровых людях. Обнаружено, что наличие хотя бы одной татуировки связано с увеличением риска заболеть гепатитом С в 5,2 раза (после учета других факторов).
Специалисты пояснили, что инфицирование вирусом гепатита С может происходить во время нанесения татуировки из-за использования многоразовых игл, плохой стерилизации или повторного использования чернил, в которые попала кровь с инфекцией.
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