Люди с татуировками часто бывают заражены гепатитом С

Гепатит С довольно часто встречается среди людей, у которых есть татуировки. Данная связь прослеживается даже после учета других факторов риска инфицирования (переливание крови, использование инъекционных наркотиков и т.п.), утверждают американские исследователи.Ученые из Нью-Йоркского университета проанализировали данные о 1930 пациентах, зараженных вирусом гепатита С, и 1941 здоровых людях. Обнаружено, что наличие хотя бы одной татуировки связано с увеличением риска заболеть гепатитом С в 5,2 раза (после учета других факторов).Специалисты пояснили, что инфицирование вирусом гепатита С может происходить во время нанесения татуировки из-за использования многоразовых игл, плохой стерилизации или повторного использования чернил, в которые попала кровь с инфекцией.