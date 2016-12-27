Сон на боку очищает мозг от отходов
http://healthinfo.ua - Добавил shambala в категорию Неврология
Эксперименты показали, что, если спать в такой позе, то на утро состояние будет более бодрым, чем, если спать в других позах.
Сон на левом или правом боку позволяет проснуться с более чистым умом, поскольку особенности в системе обмена веществ очищают человеческий мозг.
В такой позе из мозга вымываются все химические отходы, способные отравлять мозг человека. В результате на утро сознание более чистое и ясно, чем при сне на спине или на животе.
Эксперименты проводились на грызунах, которых укладывали спать в разных позах, а потом проверяли состояние их мозга после сна.
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