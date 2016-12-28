Лидерские качества могут передаваться по наследству
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Ученые установили, что лидерские качества на четверть носят наследственный характер. Они сопряжены с генотипом rs4950. Специалисты обнаружили его в ходе анализа генетических образцов примерно 4 тыс. американцев, а также их данных о работе и отношениях. Оказалось, что существует четкая связь между rs4950 и тенденцией к демонстрации лидерских качеств.
Специалисты считают, что человек действительно проявляет себя лидером, когда генетика удачно соединяется с влиянием внешней среды. В любом случае, кому-то просто не дано выбиться и закрепиться на позициях лидера. Хотя отчасти лидерские качества являются навыком, который можно наработать.
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