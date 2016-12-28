Назван невероятно полезный для здоровья суперпродукт

Сегодня поговорим об суперпродукте – имбире!Имбирь является многолетним травянистым растением, полезные и целебные свойства которого стали известны еще со времен глубокой древности. Также его издавна использовали в медицинской практике. Чем же он так полезен, спросите вы?На самом деле, польза имбиря безгранична: его считают удивительным растением, обладающим весьма полезными свойствами для организма человека. Подобно чесноку, он повышает иммунитет, обладает противовоспалительными свойствами и благотворно влияет на пищеварение. Всем известна невероятная польза чая с имбирем (недавно мы делились полезными рецептами чая).Кроме чая, из имбиря также можно приготовить различные соки, коктейли и даже леденцы от кашля (смотрите, как это сделать в нашем материале о полезных свойствах имбиря). Все женщины знают, что имбирь помогает похудеть. В общем, не будет вас томить, скорее смотрите нашу красивую инфографику, в которой вы узнаете все о пользе имбиря для здоровья женского организма.Из-за согревающих свойств, имбирь не рекомендуется использовать при высокой температуре, кровотечении, язве, колите и болезнях ЖКТ. Мы рассказали вам все о пользе имбиря для здоровья женского организма. Скорее включайте его в свой рацион и будьте всегда здоровы!