Натоптыши – это огрубевшие участки кожи на стопе, провоцирующие боль и дискомфорт при ходьбе. Кроме этого такая проблема может грозить плоскостопием, а, следовательно, нарушением осанки, поэтому нужно обязательно избавляться от ороговевших наростов.Рассмотрим самые разные способы лечения натоптышей на подошве в домашних условиях, которые подойдут абсолютно всем.Причины образования натоптышейНошение слишком высоких каблуков. В этом случае натоптыши образуются в области плюсны (ближе к пальцам). Вся нагрузка идет именно на этот участок подошвы, и кожа в в этом месте уплотняется.Попадание в обувь мелкого мусора, камешков. Это является причиной возникновения не только натоптышей, но и мозолей – болезненных ороговевших участков кожи, которые грозят разрывом и образованинем ран.Некачественные обувные колодки. Дешевая обувь плоха тем, что колодки в ней выполняются не по лекалам, а «на глаз». Из-за этого – проблемы с ногами, в т.ч. образование натоптышей. То же самое бывает из-за деформации стельки.Ношение носков (колгот) слишком большого размера. Лишняя ткань начнет комкаться и мешать при ходьбе, провоцируя грубые наросты на стопах.Перед тем как избавиться от натоптышей на подошве ног, следует устранить причины, из-за которых они образовались. Т.е. нужно обязательно пересмотреть всю свою обувь, при необходимости заменить в ней стельки или купить более качественные ботинки на низком каблуке.Варианты лечения:- педикюр;- инновационные методы: лазер и криодеструкция;- народная медицина.Целесообразность первых двух методов определяет врач. Если натоптыши только появились и пока не создают боли, то с ними вполне может справиться мастер по педикюру. Специальным прибором будет выполнена аппаратная процедура, которая позволит смягчить кожу на подошвах.Многие интересуются, как удалить грубые и болезненные натоптыши. Лазер и криодеструкция (жидкий азот) как раз таки применяются при осложнениях, когда проблема уже не может быть решена в домашних условиях. Мини-операции выполняются в клинике или косметологическом салоне врачом-специалистом.Народная медицинаЛечение натоптышей на подошве народными средствами уместно только в том случае, когда проблема имеет косметический характер. Если же это уже болезненные и кровоточащие мозоли, то без квалифицированной помощи не обойтись.ВанночкиНатоптыши – это огрубевшие уплотнения, значит, первое, что нужно сделать, это попробовать размягчить их.С нашатыремСамый легкий рецепт ванночки следующий: в 2 литрах горячей воды растворить по 1 ст.л. соды, нашатыря и натертого хозяйственного мыла. Парить ноги в тазу 30 минут, после чего обработать пемзой.С сывороткойЕще один неплохой рецепт: 2 л молочной сыворотки подогреть на водяной бане или в микроволновой печи. Подержать в тазу стопы также 30 минут, после чего обработать пемзой и нанести глицериновую мазь.С поваренной сольюЕсли дома не оказалось ни сыворотки, ни нашатыря, можно сделать обычную солевую ванночку. Пропорция: 1 ст.л. соли (с горкой) на 1 литр воды.КомпрессыДругое эффективное средство против натоптышей – это компрессы. Рассмотрим несколько рецептов.С тертым лукомРепчатый лук содержит уникальные кислоты и эфирные масла, которые способны размягчить плотные наросты из омертвевших клеток. Для компресса нужно натереть лук, распределить его по марле (1-2 слоя) и приложить к местам натоптышей на ночь. Стопы завернуть пленкой и надеть носки. Утром все снимается, ноги ополаскиваются теплой водой, обрабатываются пемзой и смазываются любым кремом.С растительным масломНоски из х/б ткани нужно смочить маслом растительного происхождения (оливковым, подсолнечным, кукурузным и т.п.). Надеть носочки на чистые сухие ноги, поверх повязать полиэтиленовую пленку. Можно оставить компресс на ночь либо походить по полу 2-3 часа (с перерывами, разумеется). После снятия все то же самое: смыть, потереть пемзой, нанести крем.С алоэСвежие листья алоэ, сорванные с низа стебля, разрезать вдоль и приложить к натоптышам, примотав пленкой. Сверху надеть шерстяные носки. Оставить на ночь.Как вывести натоптыши с помощью компрессов? Очень просто. Нужно выполнять процедуры в течение 10 дней непрерывно, не забывая про удобную обувь и низкий каблук.МазиВ перерывах между ванночками и компрессами можно смазывать стопы специальными мазями против натоптышей.Ингредиенты: 1 ст.л. уксуса; 1 ст.л. растительного масла; 1 яйцо.Все тщательно смешать, переложить в баночку с крышкой и убрать в холодильник на 12 часов. За это время образуется белая мазь.Пользоваться ею только после распаривания стоп, нанося средство под повязку на ночь. Утром смыть, но пемзой не пользоваться. После 5-7 процедур натоптыши станут меньше, а потом и вовсе исчезнут.Натоптыши со стержнемСтержнем называют корень натоптыша, который видно невооруженным глазом. Он располагается посередине уплотнения и уходит в глубь кожи.При нажатии именно стержень вызывает боль, т.к. он очень жесткий и давит на нервные окончания. Лечение натоптышей со стержнем на подошве требует не только смягчения кожи и удаления ее огрубевших участков, но и уничтожение корня.Для этого нужны более кардинальные способы.Ванночка делается так: на 2 л воды берется 2 ст.л. горчичного порошка. После распаривания слегка потереть натоптыш со стержнем пемзой, удалив верхние слои кожи. Так делать несколько дней, пока стержень полностью не сотрется.Компресс из сваренного в молоке чернослива тоже поможет избавиться от стержня.Хорошо действует и примочки из тертого свиного сала с чесноком. Аромат будет специфический, но средство очень эффективное.На ночь хорошо прикладывать к натоптышу со стержнем корочку черного хлеба, смоченного в уксусе.