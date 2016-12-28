Отвары для лечения изжоги: 5 рецептов

Термином изжога обозначают жжение, возникающее в нижней зоне пищевода. Причины данного недуга могут быть разными, но чаще всего им страдают люди с повышенной кислотностью желудка. Эффективно бороться с изжогой можно, не прибегая к помощи таблеток, а используя отвары из копилки народной медицины.Уникальные отвары для лечения изжоги:Рецепт первый.Для приготовления отвара от изжоги нужно смешать в небольшой кастрюле такие ингредиенты: пять граммов сухоцвета лекарственной ромашки, двадцать граммов измельчённых листьев подорожника и двадцать граммов травы зверобоя. Теперь залейте получившийся сбор двумя стаканами горячей воды и поставьте ёмкость со смесью на медленный огонь на пять-десять минут. После этого нужно тщательно процедить отвар через два-четыре слоя марлевой ткани и принимать средство по четверти стакана трижды-четырежды в день.Рецепт второй.Смешайте в одинаковых пропорциях траву сушеницы болотной, тысячелистник и зверобой. Теперь залейте три столовых ложки сбора литром кипятка, после чего протомите смесь на водяной бане не менее двадцати минут (не снимая крышки). Затем отфильтруйте жидкость, используя сито или чистую марлевую ткань. Готовый отвар принимают по полстакана дважды в день за тридцать-пятьдесят минут до приёма пищи.Рецепт третий.Залейте две больших (столовых) ложки травы золототысячника зонтичного двумя стаканами кипятка, после чего проварите получившуюся смесь на медленном огне или водяной бане пять-десять минут. Остуженный и процеженный через сито отвар принимают по четверти стакана в день за полчаса до еды.Рецепт четвёртый.Проварите двадцать-двадцать пять граммов измельчённой травы сушеницы в двух стаканах очищенной воды примерно двадцать минут, после чего процедите отвар через марлю и добавьте в него пол чайной ложечки пищевой соды. Готовое лекарство употребляют по пол стакана перед каждым приёмом пищи. Продолжительность лечения: не более двух недель.Рецепт пятый.Кроме того, от изжоги используют отвар листьев бузины. Для его приготовления нужно измельчить в кашицу свежие молодые листочки чёрной бузины, а потом взять две-три больших (столовых) ложки готового сырья и залить стаканом молока (тёплого). Теперь поставьте ёмкость с молочной смесью на пар водяной бани и проварите её десять-двадцать минут, после чего добавьте в отвар немного очищенной воды и снимите ёмкость с плиты. Процеженное через сито готовое средство употребляют в холодном виде трижды в день перед едой.