Отечественные разработчики научились быстро заживлять любые раны
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Повязка создана из биополимеров - естественного продукта жизнедеятельности бактерий. Ученые специально культивировали особый вид бактерий с большим накоплением полимера внутри клеток. Далее полимер выделили и очистили. Нетканые волокнистые покрытия получали методом электроспиннинга (электроформования). Под действием электрического поля из полимерного раствора вытягивали тончайшие нити и фиксировали на подложке, которую потом удаляли. В результате получилось нетканое пористое (на микроуровне) полотно, в котором микроволокна ориентированы произвольным образом.
По словам ученых, это биотехнологический эквивалент кожи, основой которого является биоразрушаемая полимерная мембрана, обеспечивающая клеткам кожи условия для роста и размножения. Мембрану засевают клетками соединительной ткани и накладывают на раны. Эффективность подхода доказали эксперименты с крысами. Клетки соединительной ткани (живые мультипотентные стволовые клетки) брали у крыс, а потом встраивали в материал из биополимеров. Повязка не отторгалась телом, не давала образоваться фиброзному рубцу. Материал сам постепенно разрушался, убирая необходимость его удалять с раны.
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