Отечественные разработчики научились быстро заживлять любые раны

Сибирский федеральный университет и Институт биофизики ФИЦ КНЦ СО РАН создали уникальные нетканые раневые покрытия. Они позволяют затянуть рану в кратчайшие сроки. Регенерация тканей происходит почти в четыре раза быстрее, чем под обычными повязками, сопровождаясь полным восстановлением структуры кожи (не только поверхностной, но и всех слоев). Восстанавливаются сальные железы, волосяные фолликулы. Что важно, благодаря повязке на коже не остаются рубцы.Повязка создана из биополимеров - естественного продукта жизнедеятельности бактерий. Ученые специально культивировали особый вид бактерий с большим накоплением полимера внутри клеток. Далее полимер выделили и очистили. Нетканые волокнистые покрытия получали методом электроспиннинга (электроформования). Под действием электрического поля из полимерного раствора вытягивали тончайшие нити и фиксировали на подложке, которую потом удаляли. В результате получилось нетканое пористое (на микроуровне) полотно, в котором микроволокна ориентированы произвольным образом.По словам ученых, это биотехнологический эквивалент кожи, основой которого является биоразрушаемая полимерная мембрана, обеспечивающая клеткам кожи условия для роста и размножения. Мембрану засевают клетками соединительной ткани и накладывают на раны. Эффективность подхода доказали эксперименты с крысами. Клетки соединительной ткани (живые мультипотентные стволовые клетки) брали у крыс, а потом встраивали в материал из биополимеров. Повязка не отторгалась телом, не давала образоваться фиброзному рубцу. Материал сам постепенно разрушался, убирая необходимость его удалять с раны.