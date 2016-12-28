Портулак – натуральное средство от диабета
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Ученые из Университета прикладных наук Верхней Австрии идентифицировали антидиабетические вещества в двух распространенных представителях царства флоры: портулака огородного (Portulaca oleracea) и кокцинии крупной (Coccinia grandis) и провели исследования, испытав действие семи различных растительных экстрактов.
Выяснилось, что экстракты на основе портулака наиболее эффективно регулировали активность инсулина. Впрочем, его терапевтические свойства были известны и ранее: Portulaca oleracea – распространенный ботанический вид, который использовался в народной медицине в качестве средства для лечения сахарного диабета в течение многих лет.
Некоторые производители уже пообещали использовать экстракт в лечебных целях, в том числе – включив его в различные пищевые добавки и продукты питания, чтобы помочь людям, которым необходимо контролировать уровень глюкозы в крови.
24СМИ
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