Портулак – натуральное средство от диабета

Результаты новой работы ученых из Австрии дают надежду на разработку растительных препаратов, обладающих противодиабетическим потенциалом.Ученые из Университета прикладных наук Верхней Австрии идентифицировали антидиабетические вещества в двух распространенных представителях царства флоры: портулака огородного (Portulaca oleracea) и кокцинии крупной (Coccinia grandis) и провели исследования, испытав действие семи различных растительных экстрактов.Выяснилось, что экстракты на основе портулака наиболее эффективно регулировали активность инсулина. Впрочем, его терапевтические свойства были известны и ранее: Portulaca oleracea – распространенный ботанический вид, который использовался в народной медицине в качестве средства для лечения сахарного диабета в течение многих лет.Некоторые производители уже пообещали использовать экстракт в лечебных целях, в том числе – включив его в различные пищевые добавки и продукты питания, чтобы помочь людям, которым необходимо контролировать уровень глюкозы в крови.