Испаряем все недуги: как обустроить сауну в собственном доме

Польза сауны для здоровья обеспечила данной процедуре популярность. Благодаря современному оборудованию обустроить парилку можно в собственном доме и даже квартире. Эксперты «Акваполиса» расскажут, в чем польза сауны для здоровья, какую купить электрокаменку для сауны и что учитывать при выборе печи.Оздоравливаемся паромДействие горячего пара превосходно влияет на состояние здоровья, расслабляет мышцы, снимает нервное перенапряжение. Это не единственные полезные свойства парилки. За счет перепада температур закаляется организм, активизируется работа иммунной системы, повышается сопротивляемость вирусам и бактериям. Через расширенные поры выводятся шлаки и токсичные вещества, кожа начинает дышать и интенсивно обновляться. Хорошее прогревание тела способствует ускорению обмена веществ, похудению, улучшению работы сердечно-сосудистой и дыхательной систем, снятию стресса и усталости. Особенно рекомендуется посещение сауны людям, которые часто болеют бронхитами, страдают хроническим насморком, радикулитом, миозитом.Есть у данной процедуры и определенные противопоказания: мочекаменная болезнь, различные новообразования (включая доброкачественные), диабет, перенесенный инфаркт, гипертония и некоторые другие заболевания. Поэтому перед посещением парилки лучше проконсультироваться с врачом.Как оборудовать сауну домаОбустроить уголок для релаксации можно в любом помещении дома. Советы наших экспертов помогут в этом.Главный элемент сауны — электрокаменка — оборудование, которое обеспечивает необходимую температуру в кабине. Прогрев помещения и распределение тепла происходит за счет нагреваемых ТЭНами камней. Такой нагревательный прибор устанавливается по центру парилки, в углу комнаты или у стены.Для безопасности посетителей используются боковые деревянные ограждения. Они не препятствуют циркуляции воздуха и уберегут от случайных ожогов.Для электрокаменки используются только камни из талькохлорита или перидотита, которые не вредят здоровью и не выделяют вредных веществ при нагревании. ТЭН должен быть надежно укрыт камнями. Вниз печи укладываются крупные камни, сверху — помельче.Мощность каменки рассчитывается, исходя из площади помещения (1 кВт на 1 м3). При наличии окон и стеклянных дверей добавьте к мощности 1,2 кВт на каждый квадратный метр неутепленной поверхности. Выбирая оборудование, учитывайте нагрузку на электросеть, чтобы избежать скачков напряжения или автоматического отключения. Небольшим 2-киловаттным моделям достаточно проводки на 220 В, а агрегаты на 3 кВт и выше, например, модели Amazon AM90MI и Amazon SAM-B18, подключаются только через сеть 380 В.Электрокаменка будет эксплуатироваться в условиях повышенной влажности, поэтому отдавайте предпочтение моделям из антикоррозийной стали. Удобны в использовании агрегаты на электронном управлении. Пользователь может задать необходимые параметры температуры, и устройство будет автоматически его поддерживать. Нагреватели с механическим управлением настраиваются вручную.