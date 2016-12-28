Новый флешмоб собрал более 2,5 миллионов евро для больных детей

В Нидерландах набрал обороты новый флешмоб — и мужчины, и женщины красят ногти ярким лаком, выкладывают фотографии в социальные сети, ставят хэштег #LakAan — и жертвуют деньги для больных детей. За три дня семье Колстерен (Kolsteren), которая придумала эту акцию, удалось собрать для Красного креста более 2,5 миллионов евро — а они надеялись всего на несколько сотен. Придумал новый флешмоб Геррит (Gerrit) Колстерен, шестилетнему сыну которого Тийну (Tijn) поставили диагноз «рак мозга».Химиотерапия не справилась с опухолью, возникшей в голове у юного пациента. Об этом его родители узнали на прошлой неделе. Геррит Колстерен рассказал, что, получив такие плохие новости, он подумал о том, что многие дети могут не дожить и до шести лет. Вместе с сыном они придумали акцию для соцсетей. Тийн некоторое время назад накрасил вместе с другом ногти ярким лаком, и ему это понравилось. Его отец вспомнил о флешмобе Ice Bucket Challenge, который проводили в поддержку людей с боковым амиотрофическим склерозом, и подумал, что для мужчин красить ногти — это определенного рода табу, поэтому почему бы не запустить акцию, которая снова заставит людей выйти из зоны комфорта?На своей странице Геррит и Тийн предложили пользователям соцсетей: «Накрасьте ногти, разместите фото в соцсети, пожертвуйте 1 евро для помощи больным детям и предложите трем друзьям сделать то же самое». Тем, кто не желал красить ногти, предлагалось пожертвовать 10 евро. Акция неожиданно для семьи Колстерен «выстрелила», ногти красили даже такие известные в Нидерландах люди, как ди-джей Армин Ван Бьюрен (Armin van Buuren) и премьер-министр страны Марк Рютте (Mark Rutte), который выбрал для себя темно-синий цвет. Многим людям ногти красил сам Тийн. Нидерландские СМИ назвали мальчика героем.