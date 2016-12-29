Ученые определили основное условие распространения гриппа

Ключевым фактором для распространения вируса гриппа является абсолютное значение влажности, то есть, количество влаги в воздухе вне независимости от температуры, а не обычно публикуемая относительная влажность, считают Джеффри Шаман (Jeffrey Shaman), специалист по атмосфере из Университета штата Орегон (Oregon State University), занимающийся влиянием климата на распространение заболеваний, и Мелвин Кон (Melvin Kohn), эпидемиолог из Департамента медицинских услуг штата Орегон (Oregon Department of Health Services), США."Корреляция оказалось неожиданно сильной. Когда абсолютная влажность невелика, вирус гриппа выживает дольше и скорость распространения возрастает", - рассказал Джеффри Шаман (Jeffrey Shaman). Он также добавил, что наблюдения очень важны для того, чтобы научное и медицинское сообщества получат шанс лучше понять распространение заболевания и смогут разработать более совершенные предсказательные модели. Кроме того, результаты исследования имеют практическое применение уже сейчас: оно показывает, что в некоторых случаях имеет смысл добавить влажности воздуху. Правда, важно не перестараться - слишком высокая влажность ведет к другим проблемам, таким, как грибок.Шаман и Кон утверждают, что использование параметра абсолютной влажности объясняет 50% распространяемости гриппа и 90% выживаемости вируса из данных исследования по этому же вопросу, опубликованного в 2007 году, относительная же влажность объясняет лишь 12% и 36% соответственно. Корреляция гриппа и низкой влажности важна потому, что в холодную зимнюю погоду, когда грипп более всего распространен, даже высокие значения относительной влажности могут означать лишь небольшое количество собственно влаги в воздухе, и похоже, что чем меньше влаги, тем лучше себя чувствует вирус.Именно абсолютная влажность имеет значение, потому что в теплом воздухе может быть больше влаги, нежели в холодном. Например, теплый воздух при 30% относительной влажности и холодный воздух при 60% могут на самом деле содержать одинаковое количество воды. Абсолютная влажность выражается в весе воды, в граммах или фунтах, имеющегося в объеме воздуха, например, в кубическом метре или ярде.Грипп был известен людям с глубокой древности. Признаки "лихорадки", схожей с гриппом, описывали еще Гиппократ, Тит Ливий и Диодор. Первые сведения о широком распространении инфекции датированы 1179 годом, когда, по сегодняшним предположениям, сильнейшая эпидемия гриппа охватила Италию, Германию и Англию. Но достоверные описания эпидемий относятся к периоду XVI-XVIII веков, на протяжении которых страны Европы сотрясала "итальянская лихорадка". После пандемии 1780-1782 годов заболевание стали называть "инфлюэнца" (от латинского influere - "проникать", "распространяться") и "гриппом" (от французского gripper - "схватывать"). Эти термины отражали внезапность появления и быстроту распространения инфекции