5 вкусных фруктов, которые помогут нормализовать холестерин!

Холестерин — это вещество, которое вырабатывается печенью, и он необходим для нашего здоровья. Нормальный уровень этого вещества является синонимом благополучия и внутреннего равновесия.Это очень важный факт, о котором мы должны помнить, потому что есть еще люди, которые связывают слово «холестерин» с чем-то вредным или опасным.Ключ к здоровью лежит в тонком балансе и, прежде всего, в том, чтобы не давать подниматься уровню LDL или «плохого» холестерина.Потому что, в таком случае, это вещество начинает накапливается в наших артериях и наше здоровье постепенно ухудшается.Кроме того, стоит помнить еще об одной вещи: наше тело само производит необходимое количество холестерина, поэтому холестерин, который содержится в некоторых видах пищи, также представляет опасность.Если вам больше 40 лет, вы страдаете от избыточного веса и у вас были случаи повышенного холестерина в семье, несомненно, вы должны заботиться о том, что вы едите.Эксперты дают следующее решение: измените ваш образ жизни, избегайте сидячего образа жизни и добавьте цвет и вкус в вашу диету с этими удивительными и полезными фруктами.Таким образом, вы сбалансируете уровень холестерина.1. Авокадо — это гораздо больше, чем просто вкусный плодАвокадо действительно поможет сбалансировать холестерин. На самом деле, достаточно всего лишь половины авокадо в день, чтобы, благодаря разнообразной и здоровой диете, наш уровень холестерина нормализовался всего за один месяц.Авокадо является источником мононенасыщенных жиров, которые необходимы для здоровья сердца.Этот жир сразу преобразуется в энергию (не запасается в виде жировых отложений), снижает уровень липидов в нашем организме, а также регулирует уровень сахара в крови.Кроме того, еще одна важная вещь, которую мы знаем, связана с содержанием ниацина. Никотиновая кислота, также известная как витамин B3, помогает сбалансировать уровень холестерина в нашем организме.Авокадо, спаржа, горох, брокколи, картофель, грибы, артишоки и бобы также помогают нам восполнить запасы этого витамина.2. Красный грейпфрут, волшебный вкус, который поможет сбалансировать холестеринЕсли вы увидите красный грейпфрут в магазине, не упустите эту возможность. Причина? Мало фруктов настолько положительно воздействуют на снижение плохого холестерина.Тем не менее, важно знать, что эффект от этого фрукта появится лишь при регулярном употреблении. Съедайте половину грейпфрута каждый день на завтрак. Постарайтесь покупать плоды, выращенные органическим методом.Согласно данным исследования, люди с высоким уровнем холестерина, который не реагировал на лекарства, смогли понизить холестерин благодаря красному грейпфруту.Антиоксидантные свойства этого плода, безусловно, помогают повысить качество жизни благодаря тому, что это улучшает здоровье нашего сердца.3. Натуральный апельсиновый сок понизит уровень холестеринаДля того, чтобы понять, почему апельсиновый сок помогает нам сбалансировать уровень холестерина, нужно в первую очередь поговорить о стеринах.Наверняка вы слышали о них. Растительные стерины обладают очень похожей на холестерин структурой.Они представляют собой соединения, которые встречаются в некоторых фруктах, таких как апельсины, овощах, орехах, семенах и растительных маслах.Стерины понижают уровень холестерина в целом и «плохого», в частности. Вместе с этим, апельсиновый сок дает нам очень небольшое количество стеринов, что вызывает подъем «хорошего» холестерина.Таким образом, если мы привыкнем пить апельсиновый сок каждый день, а также будем придерживаться правильного питания, то результат будет виден уже в следующем анализе на холестерин.4. Клубника — соблазнительная и полезнаяКлубника естественным образом нормализует холестерин, но лишь тогда, когда вы едите ее в натуральном виде. То есть, без добавления сахара или шоколада.Клубника, как и черника или другие лесные ягоды, снижает уровень липопротеинов низкой плотности (LDL или плохой холестерин).Если вы будете есть каждый день от 10 до 15 ягод, уровень триглицеридов в крови также снизится, благодаря ее антиоксидантному действию.Добавьте в свою диету больше красных ягод (например, вишни, черники, клубники и красного винограда), это положительно отразится на здоровье вашего сердца.5. Одно яблоко в день понижает холестеринЯблоко с овсянкой на завтрак, салат из зеленого яблока с сельдереем и орехами в полдень или вкусный натуральный сок во второй половине дня.Есть много способов добавить яблоко в ежедневный рацион. Делайте, как вам нравится, но прежде всего, будьте последовательны.Мы рекомендуем вам также прочитать Диабет и гипертония: какое питание выбрать в этом случае?Причина, почему яблоко помогает нам сбалансировать уровень холестерина, заключается в основном в его кожуре, пектине и полифенолах (антиоксидантах).Благодаря им мы можем улучшить метаболизм холестерина в организме и уменьшить количество воспалительных процессов, которые вызывают болезни сердца.В заключение, мы хотим еще раз подчеркнуть, что сами по себе эти плоды не способны снизить уровень холестерина, если вы не позаботитесь о рационе. Для этого важно постоянство и небольшие ежедневные усилия.Просто украсьте ваши салаты с кусочками фруктов или всегда носите яблоко в сумке, и вы почувствуете, какое чудесное действие может оказывать еда на ваше здоровье.