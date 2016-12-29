Найден способ лечить нарушение сна

http://healthinfo.ua - Добавил cleverduck в категорию Разное

Американские медики сообщили, что им удалось найти способ, который позволит нормализовать распорядок дня людям, страдающим от нарушений режима сна и бодрствования.

Американским ученым удалось разработать методику лечения таких нарушений.

Они говорят о том, что лучше всего при борьбе с бессонницей и другими сопутствующими заболеваниями станет модуляция циркадных ритмов.

Методика прошла ряд тестов, которые показали ее успешность. Ее смысл в том, что проводить лечение таким образом можно не только в клинике на дорогом оборудовании, но также и в домашних условиях при минимальных затратах.
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