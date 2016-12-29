Специалисты научились выявлять болезни глаз на ранней стадии
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Специалисты использовали данные оптической когерентной томографии (ОКТ). Она позволяет врачам следить за изменениями толщины слоев сетчатки глаза по мере прогрессирования заболевания глаз. Проанализировав снимки ОКТ с помощью нового метода, ученые смогли выявить диабетический макулярный отек. Его сложно заметить на ранней стадии, но с новым методом это не составит труда.
Кстати, ранее сотрудники Университета Коннектикута разработали тест для людей, у которых нельзя обнаружить нарушение слуха с помощью стандартных методов. Такие люди могут сталкиваться с трудностями в повседневной жизни. В исследовании участвовал 31 взрослый в возрасте от 30 до 67 лет с нормальными или почти нормальными аудиограммами.
Тест помог ученым оценить способность человека замечать бинауральные изменения звуков на уровнях громкости, близких к тем, которые соответствуют обычному разговору. Бинауральная система играет важную роль в локализации звуков, понимании беседы в оживленных местах и концентрации на одном из нескольких одновременных звуков. Исследователи обнаружили: у некоторых участников с нормальными аудиограммами были проблемы с бинауральной обработкой звуковой информации.
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