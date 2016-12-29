Исцеление от ревматоидного артрита – близкая реальность?

Современные схемы лечения ревматоидного артрита – тяжелейшего воспалительного аутоиммунного заболевания – включают комбинации иммунодепрессантов, которые могут оказать серьезное влияние на качество жизни больных.Результаты нового исследования свидетельствуют о том, что в будущем варианты терапии станут не только более эффективными, но и более комфортными для таких пациентов. Работа, проведенная под руководством исследователей из Университета Бирмингема, продемонстрировала ключевую роль различных типов клеток фибробластов в развитии ревматоидного артрита.В частности, синовиальные фибробласты представляют собой клетки, которые составляют часть соединительной ткани или синовиальной оболочки, окружающей суставы человека. У пациентов с ревматоидным артритом синовиальные фибробласты вызывают повреждения, в результате чего иммунные клетки атакуют хрящи и кости вокруг сустава и провоцируют развитие характерных симптомов. Команда исследователей определила в синовиальной мембране два различных типа синовиальных фибробластов, PDPN и CD248.Ученые взяли синовиальные фибробласты от пациентов с ревматоидным артритом и вырастили их в пробирке в искусственной синовиальной оболочке, которую затем «активировали» с помощью цитокинов (стресс-индуцирующих белков). Искусственную синовиальную оболочку затем вживили в мышей, чья иммунная система была предварительно «выключена», а также испытали в условиях человеческого организма. После имплантации оказалось, только один тип этих клеток (PDPN) несет ответственность за повреждение хряща у пациентов с ревматоидным артритом, в то время как CD248 были абсолютно безобидны.Исследование также показало, что «активированные» PDPN могут мигрировать через кровеносные сосуды, и таким образом атаковать другие хрящи в организме. Эти новые результаты являются чрезвычайно перспективным с точки зрения поиска новых терапевтических мишеней для лечения ревматоидного артрита.