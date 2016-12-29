«Кубики» на прессе: секреты тренеров

И даже если вам достаточно повезло, чтобы не хранить лишний жир в вашем животе, не всегда удается добиться четкого мышечного рельефа в этой части тела.Луи Сепульведа, персональный тренер третьего уровня, работающий в фитнес-клубе Equinox в городе Дариен, штат Коннектикут, рассказывает, как много желающих пытается накачать себе «кубики» на животе. «Почти каждый мой клиент во время знакомства заявлял, что хотел бы иметь панцирь на прессе или, по крайней мере, более плоский живот», говорит он. Но не всем это дано...«Каждый человек уже рождается с мышцами с определенными «задатками», которые составляют комплекс на прессе. И вы должны потерять жир тела для того, чтобы они показали свои контуры, так что для людей с высоким процентом висцерального жира, который хранится в брюшной полости, процесс накачки кубиков может быть очень трудоемким»,– объясняет Сепульведа.Но все же если вы таки решили добиться своего, вы должны будете питаться впроголодь (диета с низким содержанием калорий и высоким содержанием белка), пока ваше тело не может достаточно жира, чтобы открыть очертания «кубиков». Но здесь важно не переусердствовать – задача накачать кубики из нереальной превращается в фантастическую, если уровень жира в организме падает ниже нормы.У мужчин, крайне низкий уровень жира в организме связан с риском брадикардии и снижения уровня тестостерона. Для женщин он чреват развитием аменореи (нарушения менструального цикла), что, в свою очередь, является фактором риска развития остеопороза.