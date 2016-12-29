Шестилетняя девочка вылечилась от острого лимфобластного лейкоза

Шестилетняя девочка из Великобритании, страдавшая острым лимфобластным лейкозом, излечилась от своей болезни. Это произошло благодаря тому, что родители Эрин Кросс (Erin Cross) узнали, что в Сиэтле планируются клинические испытания с применением новой генной терапии. Им удалось записать дочь в качестве участницы — и после долгих лет борьбы с раком у Эрин наконец-то началась ремиссия.Мать Эрин, миссис Кросс, рассказала, что им удалось зачать дочь только на седьмом цикле ЭКО. Девочке было около двух лет, когда врачи поставили ей страшный диагноз. Обычные методы лечения ей не помогали — даже спустя 2,5 года интенсивной химиотерапии рак вернулся и продолжил разрушать белые клетки ее крови. С помощью благотворителей родители больной собрали 100 тысяч фунтов, которые позволили им вылететь вместе с дочерью в США, где должны были проводиться испытания генной терапии, основанной на перепрограммировании T-лимфоцитов пациента с помощью белка CAR (химерный антигенный рецептор). Это было в июле. Новый способ лечения помог маленькой пациентке — ее матери позвонили из Детской больницы Сиэтла (Seattle Children's Hospital) и сообщили, что следов рака в пробах костного мозга ее дочери не обнаружено.Мать и отец Эрин были счастливы. Новости в том числе означали, что 29 декабря их дочери смогут провести трансплантацию донорского костного мозга, чтобы полностью исключить вероятность возвращения рака. С 26 декабря девочка проходит еще один кратковременный курс химиотерапии, а также для облегчения процедуры в течение пяти дней она принимала препарат, содержащий антитела.