В Новосибирске людей пугали «мандариновым гриппом»
http://medportal.ru - Добавил loft в категорию Другие
НГС.Новости привели текст нескольких записей. В них люди рассказывали о том, что у неких знакомых ребенок наелся мандаринов и получил тяжелую форму гриппа; о том, что едва ли не сто человек заразилось ротавирусом от мандаринов; о том, что якобы за месяц от зараженных мандаринов скончалось 13 детей, и врачи предупреждают не покупать эти фрукты.
Грипп, эпидемия которого на настоящий момент зафиксирована в России, передается исключительно аэрозольным (воздушно-капельным) способом. Чтобы заразиться, достаточно мельчайшей капли слюны или слизи больного человека, попавшей в дыхательные пути здорового. Поскольку у мандаринов дыхательных путей и слюны не имеется, заразиться им и от них достаточно затруднительно, что и подтвердила главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова. Она сообщила, что через мандарины это заболевание не передается, а также добавила, что заболеваемость ротавирусом в регионе не превышает пределов нормы.
Это далеко не единственный случай паники в социальных сетях, которая на самом деле не имеет под собой никаких оснований. Например, в марте «МедНовости» писали о том, что Росздравнадзор обнаружил проволоку в таблетке парацетамола. Сейчас некоторые пользователи Рунета пересылают друг другу информацию о том, что якобы в произведенном в Израиле парацетамоле находится ядовитая железная проволока. Стоит отметить, что тогда же в марте Росздравнадзор изъял из продажи всю партию лекарства «Парацетамол, таблетки 500 мг 10 шт., упаковки безъячейковые контурные» серии 160415, которое было произведено «Производственной фармацевтической компанией Обновление» (Россия).
СМИ2
24СМИ
Listis
LentaInform
Добавить комментарий