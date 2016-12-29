В Новосибирске людей пугали «мандариновым гриппом»

В Новосибирске неизвестные люди запустили слухи о том, что один из всенародно любимых символов Нового года якобы инфицирован вирусом гриппа и / или кишечной инфекцией. «Под раздачу» попали мандарины небольшого размера, выращенные в Китае. НГС.Новости сообщают о том, что в редакцию к ним поступило сразу несколько аудиосообщений от паникующих жителей города.НГС.Новости привели текст нескольких записей. В них люди рассказывали о том, что у неких знакомых ребенок наелся мандаринов и получил тяжелую форму гриппа; о том, что едва ли не сто человек заразилось ротавирусом от мандаринов; о том, что якобы за месяц от зараженных мандаринов скончалось 13 детей, и врачи предупреждают не покупать эти фрукты.Грипп, эпидемия которого на настоящий момент зафиксирована в России, передается исключительно аэрозольным (воздушно-капельным) способом. Чтобы заразиться, достаточно мельчайшей капли слюны или слизи больного человека, попавшей в дыхательные пути здорового. Поскольку у мандаринов дыхательных путей и слюны не имеется, заразиться им и от них достаточно затруднительно, что и подтвердила главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова. Она сообщила, что через мандарины это заболевание не передается, а также добавила, что заболеваемость ротавирусом в регионе не превышает пределов нормы.Это далеко не единственный случай паники в социальных сетях, которая на самом деле не имеет под собой никаких оснований. Например, в марте «МедНовости» писали о том, что Росздравнадзор обнаружил проволоку в таблетке парацетамола. Сейчас некоторые пользователи Рунета пересылают друг другу информацию о том, что якобы в произведенном в Израиле парацетамоле находится ядовитая железная проволока. Стоит отметить, что тогда же в марте Росздравнадзор изъял из продажи всю партию лекарства «Парацетамол, таблетки 500 мг 10 шт., упаковки безъячейковые контурные» серии 160415, которое было произведено «Производственной фармацевтической компанией Обновление» (Россия).