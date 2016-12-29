Правительство РФ опубликовало дорожную карту HealthNet

Дорожная карта HealthNet Национальной технологической инициативы, представленная на сайте кабинета министров, была утверждена решением президиума совета при президенте РФ по модернизации экономики и инновационному развитию России. Основные направления плана мероприятий – информационные технологии в медицине, медицинская генетика, биомедицина, спорт и здоровье, превентивная медицина, здоровое долголетие.Цель НТИ HealthNet – координация действий органов исполнительной власти, институтов развития, государственных и частных компаний, общественных организаций по реализации инициатив, направленных на увеличение продолжительности и качества жизни граждан, обеспечение лидерства и конкуренции российских компаний на глобальном рынке здравоохранения.Основные направления реализации НТИ HealthNet – информационные технологии в медицине, медицинская генетика, биомедицина, спорт и здоровье, превентивная медицина, здоровое долголетие.Реализация дорожной карты HealthNet предусматривает создание, развитие и продвижение передовых технологий, продуктов и услуг российских компаний на формируемых глобальных рынках. А также поэтапное совершенствование нормативной правовой базы с целью устранения барьеров для использования передовых технологических решений и создания системы стимулов для их внедрения. Помимо этого будет проведено совершенствование системы образования для обеспечения перспективных кадровых потребностей развивающихся компаний, научных и творческих коллективов, участвующих в создании новых глобальных рынков.Дорожная карта будет реализована в три этапа:- первый этап (2017–2019 годы) – создание необходимой инфраструктуры развития малых компаний рынка HealthNet. Малые компании должны обеспечить поток высокотехнологичных разработок и решений.- второй этап (2020–2025 годы) – создание и развитие инфраструктуры для поддержки средних компаний рынка HealthNet: обновление нормативно-правовой базы в связи с появлением новых технологий и новых подходов, выявленных на первом этапе; реализация концепции изменения образования, включение государственных институтов международного сотрудничества для поддержки выхода компаний HealthNet на международные рынки; реализация среднесрочных рыночных проектов по созданию благоприятной среды для компаний, выявленных как приоритетные на первом этапе.- третий этап (2026–2035 годы) – реализация долгосрочных проектов, включающая тиражирование технологических решений посредством развития компаний, и полноценный запуск проектов, пилотные стадии которых были реализованы на первом и втором этапах.В результате реализации программы HealthNet к 2035 году пять российских компаний должны войти в число первых 70 компаний в мире по объему продаж; 70% продуктов и услуг сегментов рынка HealthNet должны иметь полный цикл производства в России; по объему потребления продуктов рынка HealthNet на душу населения Россия должна войти в число первых 20 стран в мире.