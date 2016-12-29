Кормление грудью снижает риск рака яичников

Кормление грудью снижает риск развития рака яичников, утверждают австралийские исследователиУченые проанализировали данные о 493 пациентках с раком яичников и 472 здоровых женщинах. Оказалось, что риск развития этого вида рака снижен на 63% у женщин, которые кормили детей грудью не менее 13 месяцев, по сравнению с теми, кто вообще не кормил или делал это менее 7 месяцев.В случае, если период кормления грудью составил более 31 месяца (в частности, у мам 3-х детей), риск рака яичников снижался на 91%.Эксперты пришли к выводу, что положительный эффект был связан с тем, что грудное вскармливание задерживает овуляцию, потому яичники меньше подвергаются воздействию жидкостей, насыщенных гормоном эстрогеном.