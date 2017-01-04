Ученые раскрыли неожиданный секрет долголетия

Сама жизнь убедительно свидетельствует о том, что преклонного возраста достигают, как правило, именно те, кто трудится всю жизнь.Ученые постоянно обследуют людей старше 80 лет, проживающих в разных местах.Результаты этих исследований говорят о том, что среди долголетних все мужчины и подавляющее большинство женщин занимались профессиональным трудом на протяжении многих лет. Особенно показательно, что среди людей старше 80 лет процент участвовавших в профессиональном труде гораздо выше, чем среди 25 - 60-летних.Эти люди меньше подвержены заболеваниям: лучше работает ЖКТ, меньше беспокоит простата, головные боли и склерозы.Каковы же причины сохранения до преклонных лет столь поразительной трудоспособности, причем не у отдельных, исключительных лиц, а у большинства? Современная геронтология в настоящее время уже может ответить на этот вопрос.Как установлено исследованиями ученых, старение организма человека вовсе не является процессом постепенного угасания его функций. Напротив, снижение функциональных возможностей отдельных органов и систем в значительной мере компенсируется новыми приспособительными механизмами, которые развиваются с годами. Эти замечательные механизмы обеспечивают людям пожилого возраста высокую работоспособность, именно они помогают человеку выиграть годы, а порой и десятилетия творческой активности, неослабного интереса к жизни, хорошего физического самочувствия и психического здоровья.Ученым удалось доказать и другое. Оказывается, главный стимулятор развития приспособительных механизмов у людей пожилого и старческого возраста — труд, самые различные физические нагрузки. Это и объясняет причину высокой производительности труда пожилых людей.Так, данные созданной в Англии комиссии по трудоустройству пожилых людей свидетельствуют, что показатель производительности труда (за 100 принимается производительность в возрасте 25 — 35 лет) мужчин в возрасте 45 — 54 лет составляет 97,2, в возрасте 55 — 65 лет — 93, а с 65 лет и старше — 83,7. У женщин этот показатель равняется соответственно: 98,8, 93 и 88. Если учесть, что у людей моложе 25 лет показатель производительности труда не превышает 92,4, то становится очевидным, что по производительности труда пожилые люди практически не уступают молодежи.Еще более наглядны результаты исследований уровня профессиональной пригодности людей, занятых умственным трудом: показатель производительности труда мужчин до 25 лет равен 92,4, но в возрасте 25 — 35 лет он увеличивается до 100 и продолжает расти, достигая к 45 — 54 годам 103,5, удерживаясь примерно на этом уровне до глубокой старости.Возможность трудиться для большинства людей — это своеобразный «резерв» продления жизни, совершенно реальное и надежное средство достижения активного долголетия. И, напротив, внезапное прекращение работы зачастую сопровождается резким ухудшением состояния здоровья.