Депрессия сокращает продолжительность жизни после инсульта
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Ученые установили, что у пациентов, пребывающих в состоянии депрессии после инсульта, риск преждевременной смерти втрое выше, чем у людей, которые не страдали от инсульта и депрессии. Согласно данным статистики, депрессией страдает каждый третий человек, перенесший инсульт.
По мнению экспертов, жизнь людей, перенесших инсульт, можно существенно продлить, если отслеживать и вовремя реагировать на признаки депрессии.
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