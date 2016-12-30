Депрессия сокращает продолжительность жизни после инсульта

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После перенесенного инсульта продолжительность жизни человека во многом зависит от его психологического состояния, считают американские неврологи из Университета Южной Калифорнии.

Ученые установили, что у пациентов, пребывающих в состоянии депрессии после инсульта, риск преждевременной смерти втрое выше, чем у людей, которые не страдали от инсульта и депрессии. Согласно данным статистики, депрессией страдает каждый третий человек, перенесший инсульт.

По мнению экспертов, жизнь людей, перенесших инсульт, можно существенно продлить, если отслеживать и вовремя реагировать на признаки депрессии.
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