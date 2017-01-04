Чем и как закусывать, чтобы не встретить праздник с похмельем

Новый год из светлого праздника легко может обернуться мучительными страданиями, если не рассчитать свою дозу алкоголя. Однако ученые уверяют, что не последнюю роль играет и закуска.Конечно, чем выше градус - тем быстрее пьянит, но газы в спиртном (например, шампанское), да и запивание газировкой - верный путь к испорченному вечеру.Закусывать лучше всего печеными или вареными овощами, картошкой, нежирной белковой пищей. А вот заедать десертные вина и сладкие настойки мясом - не стоит.ЧЕМ НЕ СТОИТ ЗАКУСЫВАТЬ1) Алкоголь и сладкое - это прямые конкуренты. В первую очередь организм бросится расщеплять жирные сладкие тортики, а расщепление алкоголя отложит на потом. В итоге - выброс инсулина в кровь, быстрое опьянение и жестокое похмелье, поскольку организм успел отравиться токсичными веществами. Кроме того, шоколад в сочетании с алкоголем больно ударяет по поджелудочной железе и может вызвать панкреатит.2) Крепкие напитки, особенно водка, с помидорами не ладят. Они усиливают негативные качества друг друга (в частности, влияние органических кислот из томатов на стенки слизистой желудка), из-за чего может быть вздутие живота или несварение.3) Жирное и жареное усиливают действие спиртного. Плюс дополнительная нагрузка на желудок, печень и, конечно, желчный пузырь.4) Острое также подпитывает действие алкоголя, а при употреблении крепкого спиртного может вызвать ожог слизистой желудка или пищевода.5) Маринованные огурцы и помидоры, в отличие от соленых, дают лишнюю нагрузку на почки и печень.ЛУЧШАЯ ЗАКУСКА1) Для вина лучше всего подойдет сыр, в котором органично сочетаются кальций и другие минералы. Они помогают усваивается полезным полифенолам из вина. Да еще и вкус подчеркивается.2) Водку хорошо закусывать винегретом, в нем есть картофель - адсорбент и квашеная капуста - источник витамина С. Именно последний лихо вымывается из организма вместе с алкоголем. Поэтому и необходима организму с вечера квашеная капуста как закуска, а наутро рассол из-под нее - как лечебный бальзам.3) Также крепкий алкоголь хорошо закусывать нежирным мясом или рыбой, а также морепродуктами. Животные белки перевариваются долго - от 4 до 8 часов, а под воздействием алкоголя - еще дольше, поскольку их молекулы связываются в кишечнике. В итоге человек дольше сыт и при этом не слишком нагружается печень.