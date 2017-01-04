Психологи рассказали, почему хороший секс укрепляет отношения

Секс — занятие приятное и полезное для здоровья. А еще хороший секс укрепляет отношения, делает их более близкими и доверительными. Психолог и сексолог Инна Мельникова рассказывает, каким именно образом.Делает общение пары более разнообразнымЛюди отличаются от большинства животных тем, что занимаются сексом не только для размножения, но и для удовольствия. Но есть еще одна важная функция близости, о которой часто забывают.«Секс — это еще один вид коммуникации, особый язык, на котором пара может поговорить, абстрагировавшись от бытовых вопросов и выяснения отношений», — говорит Инна Мельникова.Сексуальная коммуникация состоит из объятий, прикосновений, поцелуев, поглаживаний. Самое главное — этот разговор чувственный, телесный, иррациональный. И он помогает выразить друг другу те чувства, для которых не хватает слов.Многие пары совершают ошибку, обсуждая в постели рутинные дела, работу, домашние обязанности и заботу о детях. Таким образом, не оставляя места для коммуникации чувственной, обедняя отношения. Поэтому так важно позаботиться о том, чтобы в спальне не оставалось места ничему, кроме вас двоих и вашей страсти.Рутинный секс приносит больше удовольствияПринято считать, что у пар с большим стажем отношений сексуальная жизнь меняется не в лучшую сторону. Да, люди, прожившие вместе 5 лет, занимаются сексом меньше тех, кто начал встречаться совсем недавно. Но кто сказал, что меньше — значит хуже?«Когда есть семья и совместный быт, секс входит в привычку. Этап притирки давно позади, в отношениях все становится привычным и предсказуемым, — объясняет Инна Мельникова. — Это означает, что у пары установился условно-физиологический ритм — то есть секс случается тогда и в таком количестве, когда это необходимо, чтобы чувствовать себя комфортно и удовлетворенно».Влюбленные уже перестают ориентироваться на стереотипы, не переживают о впечатлении, которое произведут на партнера. А прислушиваются к своим потребностям и удовлетворяют их по мере поступления. Секс становится более ярким, эмоциональным.Снимает тревогуВо время занятия сексом выделяется гормон окситоцин, который снимает тревогу, успокаивает. А сам оргазм, пусть и на довольно короткий миг, погружает любовников в эйфорическое состояние, во время которого забываются все тревоги и невзгоды, не остается места беспокойству. Это состояние можно даже назвать кратковременной амнезией.Это хорошо влияет на нервную систему конкретного человека и на отношения в паре.«Конечно, если не завершать все ссоры примирительным сексом, — предупреждает Инна Мельникова. — Обиды, непроясненные вопросы будут копиться, разрушая, а не укрепляя отношения».Укрепляет довериеВообще, сам по себе хороший, качественный секс происходит между двумя людьми, которые доверяют друг другу. Согласитесь, сложно представить, что вы решились на эротические эксперименты с малознакомым партнером. Разрешить себя связать, использовать кляп и прочие секс-игрушки можно только человеку, который совершенно точно не причинит вреда, а наоборот, будет стараться доставить больше удовольствия.«Сексуальное любопытство помогает развивать отношения. И здорово, когда есть доверие, благодаря которому можно это любопытство удовлетворить, — уверена Инна Мельникова. — А все успешно совершенные эксперименты укрепляют это доверие еще сильнее».Помогает хранить верностьКогда у пары есть налаженный быт, построенные отношения друг с другом и детьми, да еще и хороший секс есть — это практически переводит ее на уровень «жили долго и счастливо». Хороший секс для отношений — как фундамент для дома. Чем крепче, тем дольше дом простоит.«Когда оба партнера удовлетворены, они не ищут впечатлений на стороне, все просто», — раскрывает секрет семейного счастья Инна Мельникова.Помогает сбросить эмоциональное напряжениеХороший секс завершается оргазмом, а оргазм — разрядка не только физиологическая, но и эмоциональная. Сколько бы стресса ни приносила повседневная жизнь, от него можно избавиться благодаря хорошему сексу с любимым человеком.«Быть удовлетворенным сексуально — инстинкт, свойственный и мужчинам, и женщинам. И если не происходит регулярной эмоциональной разрядки, копится напряжение как личное, так и в отношениях», — объясняет Инна Мельникова.