Как помочь чрезмерно захмелевшему человеку

Праздновать Новый год без алкоголя в нашей стране не привыкли, потому в большинстве шумных компаний, как правило, находится «весельчак», который перебирает лишнего.Упрекать человека в этой ситуации нельзя, ведь причин может быть великое множество: кто-то не рассчитал силы, выпил лишнего и «отключился» задолго до завершения вечеринки, кто-то смешал несколько напитков, а может, и вовсе человек весь день не ел, чтобы «оторваться» за праздничным столом, и стал жертвой первых же нескольких рюмок.«К счастью, алкогольное опьянение легко распознается уже на начальной стадии - невнятность речи, смазанные движения, неуверенная походка и так далее. В таком случае, пострадавшему, прежде всего, пора перестать наливать и, как бы не приободряли друзьям (мол, такой праздник только раз в году), дайте человеку по крайней мере прийти в себя. Пить кофе в такой ситуации не стоит, а вот апельсиновый фреш, разведенный с водой, или минералка с несколькими ломтиками лимона будет очень кстати», - советует врач Виктория Савицкая.Впрочем, как показывает практика, в больших компаниях и за бурным весельем, такие моменты зачастую пропускаются либо им просто не придают значения. Если человек уже не в себе и буквально засыпает за столом в тарелке оливье – постарайтесь отвести его поспать, найдя место поукромнее и потише.«Куда сложнее обстоят дела, если человеку уже действительно плохо. Первое, что нужно сделать в таком случае, - уложить товарища на бок, причем на правый, чтобы снизить нагрузку на сердце, которому при таком состоянии «хозяина» и так очень нелегко. Кроме того, это обязательная мера, для того, чтобы если его состояние и прямо чересчур плачевное, не случилось западания языка. Обязательно укройте человека теплым одеялом, проследите, чтобы в него были завернуты руки и ноги. Дело в том, что в состоянии сильного опьянения конечности всегда замерзают первыми из-за нарушенной терморегуляции, а под воздействием спиртного всегда сначала кажется, что очень жарко, а потом резко наступает озноб», - предупреждает врач.Если «перегулявший» гость еще не спит, а удерживает положение сидя, воспользуйтесь старым проверенным методом, против которого ничего не имеют и медики, - разведите чайную ложку нашатырного спирта в стакане воды, можно добавить немного варенья, чтобы не было слишком противно выпивать этот раствор. Это поможет слегка прийти в себя. Ни в коем случае не предлагайте гостю крепкий кофе – вопреки распространенному методу, оно только усугубит состояние.Чтобы состояние опьянения и связанное с ним отравление организма прошло побыстрее, заставьте человека больше пить – простой чистой воды без газа либо слабозаваренного зеленого чая.Куда сложнее, если кто-то из гостей теряет сознание. Важно помнить, что человека в обмороке не нужно – как многие считают – побыстрее приводить в чувства, бить по щекам и трясти. Обморок наступает тогда, когда мозг испытывает нехватку кислорода – потерей сознания организм защищает себя.«Прежде всего позаботьтесь о том, чтобы человеку было чем дышать, – попросите всех разойтись от него, расслабьте шарф или галстук, расстегните ремни и верхние пуговицы, чтобы ничто не придавливало тело и не мешало нормальной циркуляции крови. Положите человека на бок и поднимите его ноги, - так вы обеспечите быстрейшее поступление крови к мозгу. Не надо давать никакие таблетки пострадавшему, когда он очнется – лучше напоите его теплым сладким чаем и ни в коем случае больше не наливайте алкогольных напитков», - советует врач.