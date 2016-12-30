Российские ученые сумели совершить онкологический прорыв

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Министр здравоохранения Вероника Скворцова рассказала об уникальной российской разработке - противоопухолевом препарате. Его уже проверили на метастазирующейся меланоме.Сейчас средство проходит вторую фазу клинических испытаний. Теперь вместе с новым лекарственным препаратом Россия вошла в число стран, которые занимаются созданием таргетных (точечных) противоопухолевых средств.

Скворцова оценивает результат первичных испытаний препарата не иначе как "фантастический". PD-1 - белок программируемой клеточной смерти, который играет важную роль в дифференциации иммунных клеток. На сегодняшний день в мире существуют два противоопухолевых препарата на основе моноклональных антител к PD-1, но в России они не зарегистрированы.

С 2013 года разработкой препарата с подобным механизмом действия занимается российская компания Biocad. Их средство известно под рабочим названием BCD-100. Оно стимулирует уничтожение опухолевых клеток собственной иммунной системой пациента, не повреждая здоровые ткани.
24СМИ
Listis
LentaInform
СМИ2

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