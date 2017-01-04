Специалисты выяснили, как травматические события влияют на мозг

Команда ученых из Индии обнаружила: в стрессовой ситуации может повышаться электрическая активность в миндалине (структуре мозга, связанной с эмоциями, страхом и принятием решений). Изменения в миндалине имеют отношение к посттравматическому стрессовому расстройству (ПТСР)Исследователи проводили эксперименты на крысах. Специалисты заметили, что стресс влиял на структуру нервных клеток миндалины грызунов. Из-за стресса в этой области мозга образовывались новые синапсы (соединения между нейронами). Последствия эпизода острого стресса были заметны не сразу.Только через 10 дней у крыс повысилась тревожность, и ученые зафиксировали изменения в структурах мозга, включая миндалину. Важную роль в формировании тревожности играл белок NMDA-R, связанный с памятью. Блокирование NMDA-R в стрессовой ситуации предотвращало формирование новых синапсов и повышение электрической активности в синапсах.