Ученые приблизились к победе над аутоиммунными заболеваниями

Известно, что иммунная система защищает организм от болезней, но ее длительная активация может привести к повреждению здоровых тканей. Сотрудники Университета Осаки открыли новый молекулярный механизм. Он поможет объяснить причину расстройств, связанных с гиперактивностью иммунной системыПосле активации иммунная система "выключается" с помощью специализированных клеток - регуляторных Т-клеток. Исследователи полагают: чтобы справиться с аутоиммунными заболеваниями, нужно узнать больше об этих клетках. Развитие регуляторных Т-клеток в вилочковой железе зависит от генов-усилителей. Они влияют на экспрессию других генов, необходимых этим клеткам.Специалисты провели исследование на мышах. Ученые выяснили, что молекула Satb1 контролировала гены-усилители, участвующие в развитии регуляторных Т-клеток. У грызунов без Satb1 процесс развития регуляторных Т-клеток был нарушен. И у них отмечались симптомы аутоиммунного заболевания.