Ученые смогут точно выявлять «коровье бешенство»

Итальянские ученые разработали очень точный тест для диагностики смертельной прионной инфекции.Редкое и фатальное заболевание мозга, болезнь Крейтцфельда-Якоба сложно заподозрить: обычно от пациентов требуется пройти ряд тестов, прежде чем может быть поставлен диагноз. Но новая работа исследователей из Университета Вероны может повысить точность диагностики. Тест RT-QuIC проверили в исследовании с участием десятков пациентов, и он показал 100% точность в выявлении спорадической болезни Крейтцфельдта-Якоба.Болезнь Крейтцфельда-Якоба - прогрессирующее заболевание мозга, которое поражает около 1 в 1 миллион человек каждый год во всем мире. Заболевание вызывается инфекционными белками – прионами. На ранних стадиях болезни люди могут испытывать проблемы со зрением и памятью, отмечать отсутствие координации, далее следуют слепота и кома. Больные, как правило, умирают в течение года после проявления симптомов. Известно три формы болезни Крейтцфельда-Якоба: первая наследуется, вторая – передается от зараженной ткани головного мозга или нервной системы (ее иногда называют «коровье бешенство»), третья форма – «спорадическая», как считают ученые, может иметь генетическую или экологическую причину. Третий тип наиболее распространен: он отвечает за 85 % случаев болезни Крейтцфельдта-Якоба.Диагностика этой формы болезни требует целого ряда осмотров и лабораторных испытаний, которые могут включать в себя исследование цереброспинальной жидкости на наличие патогенных белков. Тест RT-QuIC выявляет их в режиме реального времени и позволяет специалистам сразу определить наличие аномальных прионов, которые вызывают заболевание. Новый метод требует забора образца спинномозговой жидкости или образец клеток со слизистой оболочки носа пациента, или то и другое.